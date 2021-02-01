مراقبين ومشرفين اغذية

(فرصة عمل)
|لكبرى المطاعم بالرياض بالمملكة العربية السعودية مشرفين اغذية خبرة ثلاث سنوات على الاقل حاصل على بكالريوس زراعة او علوم راتب مميز + سكن + اقامة + تأمين + انتقالات للآستفسار : 01011133679 ارسال cv على : eng. kwader@gmail.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة كوادر للتوظيف ترخيص 998
|التليفون:
|01011133679
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|العنوان:
|24 ش نبيل الوقاد بالدقى امام شيراتون القاهرة- الدقى
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|1/2/2021
|رقم الإعلان:
|2082277
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2,500 ريال
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2,500 ريال
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
2,500 ريال
اتصل