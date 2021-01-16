(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى المطاعم بالرياض بالمملكة العربية السعودية مراقبين ومشرفين اغذية خبرة ثلاث سنوات على الاقل حاصل على بكالريوس زراعة أو بكالريوس علوم راتب مميز + سكن + اقامة + تأمين + انتقالات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة كوادر للتوظيف ترخيص 998
|التليفون:
|01011133679
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|العنوان:
|24 ش نبيل الوقاد بالدقى امام شيراتون القاهرة- الدقى
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|16/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080172
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2,500 ريال
اتصل
3,000 جنيه
3,500 جنيه
اتصل
اتصل
2,000 ريال
1,500 ريال
3,000 جنيه