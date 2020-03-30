(فرصة عمل)
|مراقبين كاميرات خبرة بمولات القاهرة الكبرى طبقا للتوزيع الجغرافي لشفت 8 ساعات صباحي او مسائي – براتب 3000ج + تامين صحي + تامين اجتماعي + زيادة سنوية مرتين في السنة – مؤهل عالي – حاصل علي موقف جيش نهائي – 4 أيام إجازة في الشهر - المطلوب ( أصل المؤهل – أصل الجيش – أصل شهادة الميلاد – فيش جنائي – كعب عمل – برنت تأميني – 4 صور بطاقة – 8 صور شخصية ) أستلام العمل خلال 3 أيام من المقابلة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|المؤسسة المصرية Acure للتطوير السياحي
|التليفون:
|01001508055
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|العنوان:
|- حمامات القبة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057242
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