مراقبين كاميرات خبرة بمولات القاهرة الكبرى طبقا للتوزيع الجغرافي لشفت 8 ساعات صباحي او مسائي – براتب 3000ج + تامين صحي + تامين اجتماعي + زيادة سنوية مرتين في السنة – مؤهل عالي – حاصل علي موقف جيش نهائي – 4 أيام إجازة في الشهر الكود : 3010210 الواتس: 01062972973 كلمنا واتس متاحين من 2ظهرا ل 5 مساء وهنرد عليك في اسرع وقت ممكن