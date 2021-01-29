مراقبين اغذية

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تفاصيل الإعلان
مطلوب مراقبين اغذية لمجموعة مطاعم بالرياض ب المملكة العربية السعودية حاصل على بكالريوس زراعة او علوم خبرة ثلاث سنوات راتب مميز + اقامة + سكن + انتقالات + تأمين
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة كوادر للتوظيف ترخيص 998
التليفون: 01011133679

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 24 ش نبيل الوقاد بالدقى امام شيراتون القاهرة- الدقى
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 30/1/2021
رقم الإعلان: 2082020
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