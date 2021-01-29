(فرصة عمل)
|مطلوب مراقبين اغذية لمجموعة مطاعم بالرياض ب المملكة العربية السعودية حاصل على بكالريوس زراعة او علوم خبرة ثلاث سنوات راتب مميز + اقامة + سكن + انتقالات + تأمين
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة كوادر للتوظيف ترخيص 998
|التليفون:
|01011133679
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|العنوان:
|24 ش نبيل الوقاد بالدقى امام شيراتون القاهرة- الدقى
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|30/1/2021
|رقم الإعلان:
|2082020
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5,000 ريال
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