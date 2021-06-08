مراقبين أمن

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تفاصيل الإعلان
تعلنNile Resort for tourism planning and technical support - شركة النيل للتخطيط السياحة والدعم التقني مطلوب أفراد أمن بشرم الشيخ والغردقة شباب من سن 18 : 35 سنة – اليتم قبول الطالب – علي المتقدم الحصول علي موقف نهائي من الجيش – توفير االقامة الكاملة ) سكن – 3وجبات – انتقاالت ( تأمينات كاملة ) صحي – اجتماعي ( – 23 يوم عمل و 7اجازة – فنادق 4 و 5 نجوم – راتب اساسي 2500ج + حوافز شهرية – زيادات سنوية 2 في السن كود العمل : 3010279
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: nileresort
التليفون: 01062972973

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العنوان: - شرم الشيخ
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 8/6/2021
رقم الإعلان: 2096357
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صورة الاعلان: كول سنتر

كول سنتر

(فرصة عمل)

تعلنNile Resort for tourism planning and technical support - شركة النيل للتخطيط السياحة والدعم التقن.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

40,000 جنيه

8/6/2021
صورة الاعلان: موظفين سوشيال ميديا

موظفين سوشيال ميديا

(فرصة عمل)

تعلنNile Resort for tourism planning and technical support - شركة النيل للتخطيط السياحة والدعم التقن.
العنوان:

القاهرة - مصر

40,000 درهم

8/6/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى شركات المواد الغذائيه بالمملكه العربيه السعوديه. مندوب مبيعات فى مجال المواد الغذائيه .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

8/6/2021
صورة الاعلان: أحسن سعر قواطيع كومباكتHPL - سعر المتر شامل الضريبة

أحسن سعر قواطيع كومباكتHPL - سعر المتر شامل الضريبة

(للبيع)

كومباكت HPL ويستخدم في قواطيع الحمامات وفواصل المباول وقرص الترابيزات وقرص المطابخ وقرص المكاتب وبار.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

8/6/2021
صورة الاعلان: تكييفات پأقل وارخص الاسعار توكيل شارب

تكييفات پأقل وارخص الاسعار توكيل شارب

(للبيع)

تكييفات بأقل وارخص والاسعار من شركة صلاح الدين يوجد جميع ماركات التكييف شارب وكاريير يونيون اير وجر.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

5,000 جنيه

8/6/2021
صورة الاعلان: caps graduation ( 3A uniform )

caps graduation ( 3A uniform )

(للبيع)

caps graduation ( 3A uniform ) شركة 3A لليونيفورم لتصنيع وتوريد ارواب وقبعات وأوشحة وملابس التخرج.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/6/2021
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صورة الاعلان: شركة تصنيع يونيفورم فنادق

شركة تصنيع يونيفورم فنادق

(للبيع)

شركة تصنيع يونيفورم فنادق 01200561116 تقدم الشركة احدث موديلات يونيفورم الفنادق بجميع انواعه ويمكن .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/6/2021
صورة الاعلان: شالية للبيع في موسي كوست راس سدر

شالية للبيع في موسي كوست راس سدر

(للبيع)

هتلاقي عندنا في موسي كوست حياة الرفاهية والاستمتاع بجو الحفلات وكمان فرح اولادك بااجمل اكوا بارك وكم.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

354,000 جنيه

8/6/2021
صورة الاعلان: شالية للبيع بفيو رائع في موسي كوست

شالية للبيع بفيو رائع في موسي كوست

(للبيع)

استمتع بجو البحر ولمه العيلة وامتلك شاليهك في موسي كوست مساحة 127 م ( 2 غرفه + 2 حمام + رسبيشن + مطب.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

294,000 جنيه

8/6/2021
صورة الاعلان: صيدلية للايجار شارع رئيسى بحدائق القبة

صيدلية للايجار شارع رئيسى بحدائق القبة

(للإيجار)

صيدلية 45م تشطيب حديث ومغلقة ايجار 10 الاف تامين 20 ألف المدة 7 سنوات شارع رئيسى وبجوار عدد من ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

10,000 جنيه

8/6/2021
صورة الاعلان: مرايل جلد - طاقيه شيف

مرايل جلد - طاقيه شيف

(للبيع)

مرايل جلد - طاقيه شيف 01223182572 تقدم شركة السلام لليونيفورم افضل الخامات واحدث موديلات من كابات و.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/6/2021
صورة الاعلان: لبس مهندس اطفال - صور موديلات ملابس مهنيه للاطفال

لبس مهندس اطفال - صور موديلات ملابس مهنيه للاطفال

(للبيع)

لبس مهندس اطفال - صور موديلات ملابس مهنيه للاطفال 01102226488 الملابس التنكرية وملابس المهن للاطفال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/6/2021
صورة الاعلان: اسعار بدل عمال نظافه (شركة السلام لليونيفورم )

اسعار بدل عمال نظافه (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

اسعار بدل عمال نظافه (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف بش.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/6/2021
صورة الاعلان: يونيفورم مطعم - متجر يونيفورم مطاعم

يونيفورم مطعم - متجر يونيفورم مطاعم

(للبيع)

يونيفورم مطعم - متجر يونيفورم مطاعم 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/6/2021
صورة الاعلان: مطلوب اخصائية جلدية

مطلوب اخصائية جلدية

(فرصة عمل)

لمجمع طبى بمدينة الطائف بالسعودية اخصائيات جلدية خبرة لاتقل عن سنتين بعد الماجستير ترسل سيرة ذاتية.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

7/6/2021
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