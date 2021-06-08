مراقبين أمن

(فرصة عمل)
|تعلنNile Resort for tourism planning and technical support - شركة النيل للتخطيط السياحة والدعم التقني مطلوب أفراد أمن بشرم الشيخ والغردقة شباب من سن 18 : 35 سنة – اليتم قبول الطالب – علي المتقدم الحصول علي موقف نهائي من الجيش – توفير االقامة الكاملة ) سكن – 3وجبات – انتقاالت ( تأمينات كاملة ) صحي – اجتماعي ( – 23 يوم عمل و 7اجازة – فنادق 4 و 5 نجوم – راتب اساسي 2500ج + حوافز شهرية – زيادات سنوية 2 في السن كود العمل : 3010279
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|nileresort
|التليفون:
|01062972973
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- شرم الشيخ
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096357
40,000 جنيه
40,000 درهم
اتصل
1 جنيه
5,000 جنيه
اتصل
اتصل
354,000 جنيه
294,000 جنيه
10,000 جنيه
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل