شباب فقط مراقبين أمن : راتب 2000ج + زيادة سنوية 2 في السنة – تامين صحي + تامين اجتماعي – السن من 18 : 35 سنة – توفير الإقامة الكاملة ( السكن + 3وجبات + مواصلات ) – يشترط موقف نهائي من التجنيد الكود الوظيفي / 4607 للأستفسار واتساب / 01014616345