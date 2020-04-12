(فرصة عمل)
|شباب فقط مراقبين أمن : راتب 2000ج + زيادة سنوية 2 في السنة – تامين صحي + تامين اجتماعي – السن من 18 : 35 سنة – توفير الإقامة الكاملة ( السكن + 3وجبات + مواصلات ) – يشترط موقف نهائي من التجنيد الكود الوظيفي / 4607 للأستفسار واتساب / 01014616345
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|mhmd fouad
|التليفون:
|01014616345
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|العنوان:
|- مصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057774
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