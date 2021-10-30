مراتب فيمارك

(للبيع)
|مصنع فيمارك للمراتب احنا عندنا خامة جيدة زى يانسن وتاكى وأقل فى السعر ٨٠٠ج وممكن نجيب المرتبة لحد عندك وتعاينها بنفسك وبعدين تحكم . فى عروض للعروسة وخصومات تصل إلى ٣٠% للإستفسار من الساعة ١٠ الى ٧ م
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمد على
|التليفون:
|01557583118
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|العنوان:
|- العبور
القليوبية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|30/10/2021
|رقم الإعلان:
|2109019
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