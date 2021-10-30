مراتب فيمارك

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مراتب فيمارك - في القليوبية مصر

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مصنع فيمارك للمراتب احنا عندنا خامة جيدة زى يانسن وتاكى وأقل فى السعر ٨٠٠ج وممكن نجيب المرتبة لحد عندك وتعاينها بنفسك وبعدين تحكم . فى عروض للعروسة وخصومات تصل إلى ٣٠% للإستفسار من الساعة ١٠ الى ٧ م
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: محمد على
التليفون: 01557583118

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - العبور
القليوبية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 30/10/2021
رقم الإعلان: 2109019
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: على البحر مباشرة بميامى شقة للبيع 165م أمام نادى السيارات بال3 ناصية

على البحر مباشرة بميامى شقة للبيع 165م أمام نادى السيارات بال3 ناصية

(للبيع)

كود 2073 بسم الله الرحمن الرحيم على البحر مباشرة سيدى بشر بعروس البحر اسكن وصيف واستثمر بضمان النجار.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

3,300,000 جنيه

30/10/2021
صورة الاعلان: مطلـوب أخصائيين وأخصائيات طوارئ للطائف فى السعودية

مطلـوب أخصائيين وأخصائيات طوارئ للطائف فى السعودية

(فرصة عمل)

مطلـوب للعمل بكبرى المستشفيات بمدينة الطائف ف المملكة العربية السعودية أخصائيين وأخصائيات طوارئ م.
العنوان:

الجيزة - مصر

30 ريال

30/10/2021
صورة الاعلان: اقووي اله تصوير زيروكس 5875

اقووي اله تصوير زيروكس 5875

(للبيع)

اقوي اله تصوير مستندات للمطابع والشغل الشاق عندك مطبعه شغلك كتير يبقي هي دي المكنه التي تناسبك تقد.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

30/10/2021
صورة الاعلان: سجاد رمادي

سجاد رمادي

(للبيع)

سجاد رمادي02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي لو عايزة بيتك يبقي شيك وعصري يبقي انت.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/10/2021
صورة الاعلان: سعر السجاد

سعر السجاد

(للبيع)

سعر السجاد02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي يوجد تشكيلة رائعة موديلات تناسب جميع .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/10/2021
صورة الاعلان: مطلوب #مسئولى_نقل لشركة كبري للخدمات اللوجستية بالرياض

مطلوب #مسئولى_نقل لشركة كبري للخدمات اللوجستية بالرياض

(فرصة عمل)

تعلن شركة #الحى_اللاتينى للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصصات التالية للعمل بشركة كبرى للخدم.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

29/10/2021
صورة الاعلان: مطلوب #معلمين_فوم لشركة كبري للخدمات اللوجستية بالرياض

مطلوب #معلمين_فوم لشركة كبري للخدمات اللوجستية بالرياض

(مطلوب)

تعلن شركة #الحى_اللاتينى للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصصات التالية للعمل بشركة كبرى للخدم.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

29/10/2021
صورة الاعلان: مطلوب مسوقين خبرة فى مجال الخدمات اللوجستيه للعمل بالسعودية

مطلوب مسوقين خبرة فى مجال الخدمات اللوجستيه للعمل بالسعودية

(فرصة عمل)

تعلن شركة #الحى_اللاتينى للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصصات التالية للعمل بشركة كبرى للخدم.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

29/10/2021
صورة الاعلان: مطلوب #استشاري_أخصائي_جراحة_تجميل لمجمع طبي بالرياض

مطلوب #استشاري_أخصائي_جراحة_تجميل لمجمع طبي بالرياض

(فرصة عمل)

تعلن شركة #الحى_اللاتينى للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصص التالي للعمل بمجمع طبي مرموق بال.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

29/10/2021
صورة الاعلان: سيارة جامبو زيرو للبيع

سيارة جامبو زيرو للبيع

(للبيع)

سيارة جامبو نقل 2020 فى حالة الزيرو عداد 35الف كم بدون اي بوهيات برا ولا جوا الحالة ممتازة بها صندوق.
العنوان:

البحيرة - مصر
القسم: 

430,000 جنيه

28/10/2021
صورة الاعلان: رحلات عشاء نيلية | نايل كروز القاهرة

رحلات عشاء نيلية | نايل كروز القاهرة

(للبيع)

تليفون البواخر النيلية | اسماء البواخر النيلية | اسعار المراكب النيلية | حجز باخرة نيلية | ارخص رحلا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

225 جنيه

28/10/2021
صورة الاعلان: رحلات نيلية القاهرة | نايل كروز القاهرة

رحلات نيلية القاهرة | نايل كروز القاهرة

(للبيع)

اسعار البواخر النيلية بالقاهرة 2021 | عروض الرحلات النيلية المتحركة 2021 | افضل البواخر النيلية المت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

225 جنيه

28/10/2021
صورة الاعلان: مصنع 2600م للبيع ببرج العرب الاسكندريه

مصنع 2600م للبيع ببرج العرب الاسكندريه

(للبيع)

مصنع 2600م للبيع ببرج العرب الاسكندريه ينفع غذائى و دوائى به مبنى 1300وفى 2600م ايضا بسعر 5مليون ونص.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

28/10/2021
صورة الاعلان: شركة royal houseلتوفير العمالة المنزلية

شركة royal houseلتوفير العمالة المنزلية

(للبيع)

مكتب رويال هاووس لتوفير للعمالة المنزلية 01207040101 نوفر لكم الخادمات و عاملات النظافة مصريين واج.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر

1 جنيه

28/10/2021
صورة الاعلان: " إجادة " هي الأفضل لـ إعداد خطة البحث الناجحة بـ امتياز

" إجادة " هي الأفضل لـ إعداد خطة البحث الناجحة بـ امتياز

(للإيجار)

ارغب في مساعدة مهنية لـ إعداد خطة البحث بـ امتياز كما تمت الإشارة في السابق أن إعداد خطة البحث لأي و.
العنوان:

الإسماعيلية - مصر
القسم: 

اتصل

28/10/2021
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