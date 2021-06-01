مدينة الجلالة الجديدة – أحدث مشروعات الجلالة

مدينة الجلالة الجديدة هى أحدث المشروعات التنموية القومية المصرية و يتم الإشراف عليها من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بمعاونة القطاع المدني ويضم المشروع مدينة الجلالة بالإضافة إلى منتجع سياحى يطل على خليج السويس وطريق الزعفرانة الذى يشق جبل الجلالة تم حفر طريق الجلالة فى جبال صخرية يصل إرتفاعها إلى 900 متر وسيتم إنشاء كوبرين لربط العين السخنة و العاصمة الإدارية