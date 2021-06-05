مدير موارد بشريه - مدير تقنيه معلومات

(مطلوب)
|مطلوب للعمل بالمملكة العربية السعودية 1-مدير موارد بشرية خبره لا تقل عن 5 سنوات فى السعودية ارسال السيره الذاتيه على الايميل 2-مدير تقنيه معلومات خبرة لا تقل عن عشر سنوات فى البرمجه والتصميم وحماية المعلومات و يفضل من لدية خبرة فى الخليج يرجى ارسال السيره الذاتيه على الايميل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الشركه التجاريه
|التليفون:
|01094770998
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|العنوان:
|فيصل- حى الجيزه
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|10/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096586
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7,000 جنيه
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