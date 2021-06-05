مدير موارد بشريه - مدير تقنيه معلومات

مطلوب للعمل بالمملكة العربية السعودية 1-مدير موارد بشرية خبره لا تقل عن 5 سنوات فى السعودية ارسال السيره الذاتيه على الايميل 2-مدير تقنيه معلومات خبرة لا تقل عن عشر سنوات فى البرمجه والتصميم وحماية المعلومات و يفضل من لدية خبرة فى الخليج يرجى ارسال السيره الذاتيه على الايميل