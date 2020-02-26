مطلوب عااجلا مدير مكتب هندسي معماري للعمل في السعوديه بالرياض خبره لا تقل عن 10سنوات زيمكن ارسال cv علي الايميل الخاص بنا حينن تحديد ميعاد المقابله almolhakjob@gmail.com او علي رقم الواتس اب 01002102730