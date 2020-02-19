مدير مطعم

(فرصة عمل)

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المغرب (الغرب ـ شراردة بني حسين) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
حسب مقابلات مباشرة مع الشركة بالمغرب 🆓🆓🆓🆓⬅️⬅️⬅️⬅️⬅️⬅️ مطلوب للعمل بسلسلة مطاعم بالسعودية التخصصات الاتية 🇸🇦🇸🇦🇸🇦 * مدير مطعم عدد 10 راتب 6000 ريال المقابلات الاسبوع المقبل الامتيازات ; +السكن+المواصلات+ الأكل+ التغطية الصحية الشروط: ◀العمر لا يتجاوز 40 سنة ◀خبرة لا تقل عن 5 سنوات بالتخصص للتسجيل والتقديم للوظيفة يمكنكم ارسال الوثائق ادناه على البريد الالكتروني: cv.alasmarjob@gmail.com -صورة واضحة من جواز السفر. -سيرة ذاتية باللغة العربية أو الانجليزية -دبلوم أو شهادة العمل
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الاسمر نور الغرب
التليفون: 00212530000050

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العنوان: زنقة معمورة, القنيطرة, المغرب- القنيطرة
الغرب ـ شراردة بني حسين -

المغرب
تفاصيل الإعلان:
السعر: 15,000 درهم
تاريخ الإعلان: 19/2/2020
رقم الإعلان: 2053369
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صورة الاعلان: مساعد مدير مطعم - في الغرب ـ شراردة بني حسين المغرب

مساعد مدير مطعم

(فرصة عمل)

- في الغرب ـ شراردة بني حسين المغرب

حسب مقابلات مباشرة مع الشركة بالمغرب مطلوب للعمل بسلسلة مطاعم بالسعودية التخصصات الاتية * مساعد مد.
القسم: 

7,500 درهم

19/2/2020
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