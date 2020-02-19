حسب مقابلات مباشرة مع الشركة بالمغرب 🆓🆓🆓🆓⬅️⬅️⬅️⬅️⬅️⬅️ مطلوب للعمل بسلسلة مطاعم بالسعودية التخصصات الاتية 🇸🇦🇸🇦🇸🇦 * مدير مطعم عدد 10 راتب 6000 ريال المقابلات الاسبوع المقبل الامتيازات ; +السكن+المواصلات+ الأكل+ التغطية الصحية الشروط: ◀العمر لا يتجاوز 40 سنة ◀خبرة لا تقل عن 5 سنوات بالتخصص للتسجيل والتقديم للوظيفة يمكنكم ارسال الوثائق ادناه على البريد الالكتروني: cv.alasmarjob@gmail.com -صورة واضحة من جواز السفر. -سيرة ذاتية باللغة العربية أو الانجليزية -دبلوم أو شهادة العمل