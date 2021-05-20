(فرصة عمل)
|مطلوب مديرين مصنع للعمل بالمملكة العربية السعودية المصانع تعمل فى مجال 1- الالومنيوم 2 الحدادة 3- النجارة الخبرة لا تقل عن 5 سنوات بالرياض خبرة جيدة فى الادارة والتشغيل على دراية تامة بالاسواق السعودية للتقديم ترسل السيرة الذاتية باللغة العربية فقط ويرفق بها شهادات الخبرة على البريد ( التقديم متاح للمقيمين فى مصر او المملكة فقط )
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اشراقه
|التليفون:
|01013136070
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|فيصل- حى الجيزه
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|5/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096042
اتصل
7,000 جنيه
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل