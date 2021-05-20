مطلوب مديرين مصنع للعمل بالمملكة العربية السعودية المصانع تعمل فى مجال 1- الالومنيوم 2 الحدادة 3- النجارة الخبرة لا تقل عن 5 سنوات بالرياض خبرة جيدة فى الادارة والتشغيل على دراية تامة بالاسواق السعودية للتقديم ترسل السيرة الذاتية باللغة العربية فقط ويرفق بها شهادات الخبرة على البريد ( التقديم متاح للمقيمين فى مصر او المملكة فقط )