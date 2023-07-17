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كبرى شركات المقاولات و الانشاءات بالمنطقة الشرقية – السعودية تطلب مدير مشروع ( مدنى – ميكانيكا ) بالشروط الاتية : بالشروط الاتية : حاصل على بكالوريوس الهندسة المدنية او ميكانيكا خبرة لا تقل عن 7 سنوات فى البنية التحتية خبرة فى خطوط المياه الرئيسية 1000 ملى – 1500 ملى خبرة لا تقل عن 3 سنوات بالسوق السعودى اجادة اللغة الانجليزية What`s app 01202498337 01556255876 01556255977 مجموعة اجادة للتوظيف 1118
Contact The Advertiser:
Contact Name: ddash store
Telephone: 01556255876

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Location: مصر, مصر- الجيزه
Cairo -

Egypt
Ad Information:
Price: 100,000,000 Riyal
Posting Date: 5/8/2023
Ad Number: 2240003
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