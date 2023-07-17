(Job request)
|كبرى شركات المقاولات و الانشاءات بالمنطقة الشرقية – السعودية تطلب مدير مشروع ( مدنى – ميكانيكا ) بالشروط الاتية : بالشروط الاتية : حاصل على بكالوريوس الهندسة المدنية او ميكانيكا خبرة لا تقل عن 7 سنوات فى البنية التحتية خبرة فى خطوط المياه الرئيسية 1000 ملى – 1500 ملى خبرة لا تقل عن 3 سنوات بالسوق السعودى اجادة اللغة الانجليزية What`s app 01202498337 01556255876 01556255977 مجموعة اجادة للتوظيف 1118
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|ddash store
|Telephone:
|01556255876
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|مصر, مصر- الجيزه
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|100,000,000 Riyal
|Posting Date:
|5/8/2023
|Ad Number:
|2240003
Call
11,511 Pound
2,000 Riyal
Call
Call
10 Riyal
Call
2,000 Riyal