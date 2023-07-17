كبرى شركات المقاولات و الانشاءات بالمنطقة الشرقية – السعودية تطلب مدير مشروع ( مدنى – ميكانيكا ) بالشروط الاتية : بالشروط الاتية : حاصل على بكالوريوس الهندسة المدنية او ميكانيكا خبرة لا تقل عن 7 سنوات فى البنية التحتية خبرة فى خطوط المياه الرئيسية 1000 ملى – 1500 ملى خبرة لا تقل عن 3 سنوات بالسوق السعودى اجادة اللغة الانجليزية What`s app 01202498337 01556255876 01556255977 مجموعة اجادة للتوظيف 1118