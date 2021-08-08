مدير مشتريات بجدة

عاجل و هام 🎤🗣️ مطلوب لكبري شركات و معارض الأدوات الصحية بجدة ✈️ ( مدير مشتريات) 👨🏻‍💼 - خبرة بإعداد التقارير 📝 - لغة انجليزية جيده 👍✔️ - خبرة لا تقل عن 3 سنوات في الأدوات الصحية 👍 يرجي إرسال السيره الذاتيه و الشهادات علي الإيميل التالي📧 True.cv2020@gmail.com مع ضرورة كتابة المسمى الوظيفى فى خانة ال subject 👍 للتواصل 📞 00201110999023 📞 00201123667714 ( يوجد واتساب) 😃👍