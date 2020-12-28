مدير حفلات خارجية ومطاعم خبرة اكثر من 16 سنة بالسعودية

(طلب عمل)
|مدير حفلات خارجية خبرة اكثر من 16 سنة مع 4 شركات كبري بالمملكة عملت في اكثر من 6 مدن سعودية خبرة بجميع قوائم الطعام العربية العربية والغربية وتكلفتها وربحيتها لغة انجليزية ممتازة كمبيوتر ممتاز رخصة قيادة سعودية . لمزيد من التواصل .واتس .00201200230285
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شكرى قاسم
|التليفون:
|00201200230285
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|العنوان:
|63 abo redes street, Apt 8- alexandria
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|11/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079432
1,000 جنيه
1,000 جنيه