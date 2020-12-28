مدير حفلات خارجية ومطاعم خبرة اكثر من 16 سنة بالسعودية

مدير حفلات خارجية خبرة اكثر من 16 سنة مع 4 شركات كبري بالمملكة عملت في اكثر من 6 مدن سعودية خبرة بجميع قوائم الطعام العربية العربية والغربية وتكلفتها وربحيتها لغة انجليزية ممتازة كمبيوتر ممتاز رخصة قيادة سعودية . لمزيد من التواصل .واتس .00201200230285