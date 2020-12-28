مدير حفلات خارجية ومطاعم خبرة اكثر من 16 سنة بالسعودية

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تفاصيل الإعلان
مدير حفلات خارجية خبرة اكثر من 16 سنة مع 4 شركات كبري بالمملكة عملت في اكثر من 6 مدن سعودية خبرة بجميع قوائم الطعام العربية العربية والغربية وتكلفتها وربحيتها لغة انجليزية ممتازة كمبيوتر ممتاز رخصة قيادة سعودية . لمزيد من التواصل .واتس .00201200230285
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شكرى قاسم
التليفون: 00201200230285

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العنوان: 63 abo redes street, Apt 8- alexandria
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 11/1/2021
رقم الإعلان: 2079432
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صورة الاعلان: معدات مطعم أسماك استعمال 20 يوم فقط عموله للبيع في اسكندريه - في الإسكندرية مصر

معدات مطعم أسماك استعمال 20 يوم فقط عموله للبيع في اسكندريه

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

معدات مطعم أسماك استعمال 20 يوم فقط عموله للبيع في اسكندريه لظروف خاصة للبيع للاستفسار 01030300964.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

28/12/2020
صورة الاعلان: معدات مطعم أسماك عموله استعمال خفيف جدا 20 يوم فقط - في الإسكندرية مصر

معدات مطعم أسماك عموله استعمال خفيف جدا 20 يوم فقط

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

معدات مطعم أسماك عموله استعمال خفيف جدا 20 يوم فقط لظروف خاصة للبيع في اسكندريه شوايه بالشفاط والفل.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

28/12/2020
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