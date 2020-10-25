(فرصة عمل)
|مطلوب لشركه كبري بالقاهره مدير تنفيذي خبرة لا تقل عن عشر سنوات فى ادارة الشركات التجارية وإجادة كافة لبرامج الحاسب الالى وبرامج المايكروسوفت أوفيس للتقديم ترسل السيرة الذاتية باللغة العربية فقط على الايميل hrjob_hr2020@yahoo.com او على واتساب رقم 01094770998
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|hr enas
|التليفون:
|+201094770998
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|فيصل الجيزه- Cairo
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|6/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071345
اتصل
اتصل
111 جنيه
1 جنيه