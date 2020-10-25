مدير تنفيذي

(فرصة عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مطلوب لشركه كبري بالقاهره مدير تنفيذي خبرة لا تقل عن عشر سنوات فى ادارة الشركات التجارية وإجادة كافة لبرامج الحاسب الالى وبرامج المايكروسوفت أوفيس للتقديم ترسل السيرة الذاتية باللغة العربية فقط على الايميل hrjob_hr2020@yahoo.com او على واتساب رقم 01094770998
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: hr enas
التليفون: +201094770998

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: فيصل الجيزه- Cairo
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 6/11/2020
رقم الإعلان: 2071345
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مدير تقنيه معلومات - في القاهرة مصر

مدير تقنيه معلومات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب لشركه كبري بالقاهره مدير تقنيه معلومات خبرة لا تقل عن عشر سنوات فى البرمجه والتصميم وحماية الم.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

25/10/2020
صورة الاعلان: مدير تنفيذي لشركه محماه - في القاهرة مصر

مدير تنفيذي لشركه محماه

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب لشركه كبري بالقاهره مدير تنفيذى لشركة محـامـاه خبرة فى كافة انواع المحاماه وممارسة فعلية بإدار.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

18/10/2020
صورة الاعلان: مدير تنفيذي - في القاهرة مصر

مدير تنفيذي

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب لشركه كبري بالقاهره مدير تنفيذي خبرة لا تقل عن عشر سنوات فى ادارة الشركات التجارية وإجادة كافة.
العنوان:

القاهرة - مصر

111 جنيه

12/10/2020
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري لفروعها بالرياض والدمام والخبر - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري لفروعها بالرياض والدمام والخبر

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري لفروعها بالرياض والدمام والخبر 1- اطباء عام اسنان (خبرة لاتقل عن سنتين.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

11/8/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager