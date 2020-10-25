مطلوب لشركه كبري بالقاهره مدير تنفيذي خبرة لا تقل عن عشر سنوات فى ادارة الشركات التجارية وإجادة كافة لبرامج الحاسب الالى وبرامج المايكروسوفت أوفيس للتقديم ترسل السيرة الذاتية باللغة العربية فقط على الايميل hrjob_hr2020@yahoo.com او على واتساب رقم 01094770998