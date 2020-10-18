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تفاصيل الإعلان
مطلوب لشركه كبري بالقاهره مدير تقنيه معلومات خبرة لا تقل عن عشر سنوات فى البرمجه والتصميم وحماية المعلومات و يفضل من لدية خبرة فى الخليج للتقديم ترسل السيرة الذاتية باللغة العربية فقط على الايميل hrjob_hr2020@yahoo.com او على واتساب رقم 01094770998
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: hr enas
التليفون: +201094770998

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: فيصل الجيزه- Cairo
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 25/10/2020
رقم الإعلان: 2070385
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