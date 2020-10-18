مطلوب لشركه كبري بالقاهره مدير تقنيه معلومات خبرة لا تقل عن عشر سنوات فى البرمجه والتصميم وحماية المعلومات و يفضل من لدية خبرة فى الخليج للتقديم ترسل السيرة الذاتية باللغة العربية فقط على الايميل hrjob_hr2020@yahoo.com او على واتساب رقم 01094770998