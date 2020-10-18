(فرصة عمل)
|مطلوب لشركه كبري بالقاهره مدير تقنيه معلومات خبرة لا تقل عن عشر سنوات فى البرمجه والتصميم وحماية المعلومات و يفضل من لدية خبرة فى الخليج للتقديم ترسل السيرة الذاتية باللغة العربية فقط على الايميل hrjob_hr2020@yahoo.com او على واتساب رقم 01094770998
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|hr enas
|التليفون:
|+201094770998
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|العنوان:
|فيصل الجيزه- Cairo
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|25/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070385
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111 جنيه
1 جنيه
1 جنيه