(فرصة عمل)
|مطلوب لشركه كبري بالقاهره مديري تسويق من الجنسين خبرة لا تقل عن عشر سنوات فى ادارة فريق تسويقى • يفضل من لدية خبرة فى تسويق الاتصالات – التأمين - العقارات للتقديم ترسل السيرة الذاتية باللغة العربية فقط على الايميل hrjob_hr2020@yahoo.com او على واتساب رقم 01094770998
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|hr enas
|التليفون:
|+201094770998
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|فيصل الجيزه- Cairo
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|10 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070382
4,000 جنيه
4,000 جنيه
2,500 جنيه
اتصل
1 جنيه
اتصل
2,000 ريال
اتصل
اتصل
5,000 ريال