مطلوب لشركه كبري بالقاهره مديري تسويق من الجنسين خبرة لا تقل عن عشر سنوات فى ادارة فريق تسويقى • يفضل من لدية خبرة فى تسويق الاتصالات – التأمين - العقارات للتقديم ترسل السيرة الذاتية باللغة العربية فقط على الايميل hrjob_hr2020@yahoo.com او على واتساب رقم 01094770998