مدقق لغوي ومدرب قدرات وتحصيلي ومعلم لغة عربية

(طلب عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

السعودية (الرياض) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مدقق إملائي ولغوي مدرب قدرات لفظي في الرياض معلم لغة عربية وإسلاميات وتاريخ لطلاب جامعة الإمام معلم لغة عربية معلم إسلاميات جميع المراحل مدرب تحصيلي أدبي وشرعي مدرب كفايات المعلمين والمعلمات في مواد الدين واللغة العربية مدرب رخصة المعلم مدرب تنمية بشرية منسق بحوث ومصمم عروض تقديمية حاصل على ماجستير لغة عربية أدرس جميع مواد اللغة العربية والإسلامية والتاريخ بجامعات المملكة حفظها الله شرح المتون العلمية في اللغة العربية والشريعة الإسلامية بفروعها الجوال: 00966543310362- 00966543607083
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: أحمد حجازي
التليفون: 00966543310362- 00966543607083

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - الريان- الروابي- السلام- المنار- النسيم- الربوة- الجزيرة
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 2/6/2020
رقم الإعلان: 2060094
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: الدكتور سامي لعمل البحوث - في الرياض السعودية

الدكتور سامي لعمل البحوث

(طلب عمل)

- في الرياض السعودية

خبرة طويلة في عمل بحوث التخرج والماجستير وخطط الأبحاث والتكاليف والواجبات لطلاب الجامعة والتعليم عن .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

20/3/2020
صورة الاعلان: معلمة مصريه تأسيس ومتابعة رياض اطفال وصفوف اوليه بالرياض - في الرياض السعودية

معلمة مصريه تأسيس ومتابعة رياض اطفال وصفوف اوليه بالرياض

(طلب عمل)

- في الرياض السعودية

انا معلمة متابعة وتأسيس لرياض الأطفال KG وصفوف أولية، مصرية مقيمة في الرياض أبحث عن عمل أجيد التدر.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

14/3/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager