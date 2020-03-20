مدقق لغوي ومدرب قدرات وتحصيلي ومعلم لغة عربية

(طلب عمل)
|مدقق إملائي ولغوي مدرب قدرات لفظي في الرياض معلم لغة عربية وإسلاميات وتاريخ لطلاب جامعة الإمام معلم لغة عربية معلم إسلاميات جميع المراحل مدرب تحصيلي أدبي وشرعي مدرب كفايات المعلمين والمعلمات في مواد الدين واللغة العربية مدرب رخصة المعلم مدرب تنمية بشرية منسق بحوث ومصمم عروض تقديمية حاصل على ماجستير لغة عربية أدرس جميع مواد اللغة العربية والإسلامية والتاريخ بجامعات المملكة حفظها الله شرح المتون العلمية في اللغة العربية والشريعة الإسلامية بفروعها الجوال: 00966543310362- 00966543607083
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|أحمد حجازي
|التليفون:
|00966543310362- 00966543607083
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|العنوان:
|- الريان- الروابي- السلام- المنار- النسيم- الربوة- الجزيرة
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|2/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060094
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