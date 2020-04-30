مدقق لغوي ومدرب قدرات وتحصيلي ومعلم لغة عربية

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تفاصيل الإعلان
مدقق إملائي ولغوي مدرب قدرات لفظي في الرياض معلم لغة عربية وإسلاميات لطلاب جامعة الإمام معلم لغة عربية معلم إسلاميات جميع المراحل معلم تاريخ لجميع المراحل مدرب تحصيلي أدبي وشرعي مدرب كفايات المعلمين والمعلمات في مواد الدين واللغة العربية مدرب رخصة المعلم مدرب تنمية بشرية منسق بحوث ومصمم عروض تقديمية حاصل على ماجستير لغة عربية أدرس جميع مواد اللغة العربية والإسلامية والتاريخ بجامعات المملكة حفظها الله شرح المتون العلمية في اللغة العربية والشريعة الإسلامية بفروعها جوال: 00966543310362
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: أحمد حجازي
التليفون: 00966543310362- 00966543607083

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - الريان- الروابي- السلام- المنار- النسيم- الربوة- الجزيرة
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 2/6/2020
رقم الإعلان: 2060093
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