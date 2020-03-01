مدشات الاعلاف

مجارش العلف من شركة الجوهرى يعتبر مجارش الاعلاف من اهم مرحلة انتاج الاعلاف تسنخدم لجرش الحبوب وطحنها الى اقطار مناسبة لعملية التصنيع وتعمل على نظام الشواكيش المعالجة بمادة التنجستين لاطالة عمرها وتستخدم بغرابيل مختلفة تبدا من 0.8 مللي الى 14 مللي الاتصال: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078 الفيس بوك: / العنوان: مصر - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 )الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري