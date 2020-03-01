مدشات الاعلاف

(للبيع)
|مجارش العلف من شركة الجوهرى يعتبر مجارش الاعلاف من اهم مرحلة انتاج الاعلاف تسنخدم لجرش الحبوب وطحنها الى اقطار مناسبة لعملية التصنيع وتعمل على نظام الشواكيش المعالجة بمادة التنجستين لاطالة عمرها وتستخدم بغرابيل مختلفة تبدا من 0.8 مللي الى 14 مللي الاتصال: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078 الفيس بوك: / العنوان: مصر - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 )الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|daltex egypt
|التليفون:
|01001160396
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|العنوان:
|مصر - مدينة كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) – برج الجوهري- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|856 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/3/2020
|رقم الإعلان:
|2054713
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