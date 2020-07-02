مدرس محاسبة عربي وانجليزي IG -SAT

(طلب عمل)
|تدريس محاسبة ( انجليزي - عربي ) طلاب الجامعات الحكومية والخاصة وطلاب IG - SAT بالقاهرة والجيزة التدريس اونلاين او بمنزل الطالب او بالسنتر مجموعات خبرة اكثر من 12 عام للتدريس
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|د محمد الفرماوي
|التليفون:
|01015696019
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|العنوان:
|القاهرة - الجيزة - 6 اكتوبر- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|10 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063018
1 جنيه
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50 جنيه
1 جنيه
4,000 جنيه