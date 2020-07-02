مدرس محاسبة عربي وانجليزي IG -SAT

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تفاصيل الإعلان
تدريس محاسبة ( انجليزي - عربي ) طلاب الجامعات الحكومية والخاصة وطلاب IG - SAT بالقاهرة والجيزة التدريس اونلاين او بمنزل الطالب او بالسنتر مجموعات خبرة اكثر من 12 عام للتدريس
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: د محمد الفرماوي
التليفون: 01015696019

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العنوان: القاهرة - الجيزة - 6 اكتوبر- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 10 جنيه
تاريخ الإعلان: 15/7/2020
رقم الإعلان: 2063018
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