مدرس لمادتي الرياضيات والفيزياء

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تفاصيل الإعلان
مهندس بتقدير امتياز على استعداد تام لاعطاء دروس خصوصية بمواد الرياضيات والفيزياء والكيمياء لجميع المراحل وجميع المناهج باللغتين العربية والانجليزية خبرة في تدريس طلاب الجامعات لمدة 5 سنوات داخل الامارات وخارجها بمواد الكالكولأس والفيزياء والكيمياء (مواد السنة الأولى) بالاضافة الى تدريس جميع مواد الهندسة المدنية ومساعدة الطلاب بمشاريع التخرج وبأسعار مقبولة ​/ واتساب فقط: 0545905858
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: احمد
التليفون: 0545905858

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العنوان: - دبي لاند
دبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: 125 درهم
تاريخ الإعلان: 12/11/2021
رقم الإعلان: 2110998
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صورة الاعلان: مدرس خصوصى رياضيات دبى الشارقه عجمان أم القيوين - في دبي الإمارات

مدرس خصوصى رياضيات دبى الشارقه عجمان أم القيوين

(طلب عمل)

- في دبي الإمارات

موبايل:0562600862 بدبى والشارقه وعجمان لراغبى التفوق والنجاح مدرس خصوصى مستعد لتدريس مواد الرياضيات .
العنوان:

دبي - الإمارات

اتصل

15/10/2021
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