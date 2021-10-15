مدرس لمادتي الرياضيات والفيزياء

مهندس بتقدير امتياز على استعداد تام لاعطاء دروس خصوصية بمواد الرياضيات والفيزياء والكيمياء لجميع المراحل وجميع المناهج باللغتين العربية والانجليزية خبرة في تدريس طلاب الجامعات لمدة 5 سنوات داخل الامارات وخارجها بمواد الكالكولأس والفيزياء والكيمياء (مواد السنة الأولى) بالاضافة الى تدريس جميع مواد الهندسة المدنية ومساعدة الطلاب بمشاريع التخرج وبأسعار مقبولة ​/ واتساب فقط: 0545905858