مدرس لمادتي الرياضيات والفيزياء

(طلب عمل)
|مهندس بتقدير امتياز على استعداد تام لاعطاء دروس خصوصية بمواد الرياضيات والفيزياء والكيمياء لجميع المراحل وجميع المناهج باللغتين العربية والانجليزية خبرة في تدريس طلاب الجامعات لمدة 5 سنوات داخل الامارات وخارجها بمواد الكالكولأس والفيزياء والكيمياء (مواد السنة الأولى) بالاضافة الى تدريس جميع مواد الهندسة المدنية ومساعدة الطلاب بمشاريع التخرج وبأسعار مقبولة / واتساب فقط: 0545905858
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|احمد
|التليفون:
|0545905858
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|العنوان:
|- دبي لاند
دبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|125 درهم
|تاريخ الإعلان:
|12/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110998
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