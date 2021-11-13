مدرس لغة عربية يبحث عن عمل

مدرس لغة عربية خريج دار العلوم، جامعة القاهرة ، خبرة عشر سنوات، حاصل على دبلوم عام تربوي،كلية التربية، جامعة الأزهر، حاصل شهادة التنال العربي ، حاصل على شهادة(ICDL) متزوج وأعول ،أريد العمل بأحد مراكز تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، أو العمل بأحد المداس الخاصة الكبيرة ، ومستعد لإعطاء دوس خاصة في اللغة العربية.