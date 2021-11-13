مدرس لغة عربية يبحث عن عمل

(طلب عمل)

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تفاصيل الإعلان
مدرس لغة عربية خريج دار العلوم، جامعة القاهرة ، خبرة عشر سنوات، حاصل على دبلوم عام تربوي،كلية التربية، جامعة الأزهر، حاصل شهادة التنال العربي ، حاصل على شهادة(ICDL) متزوج وأعول ،أريد العمل بأحد مراكز تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، أو العمل بأحد المداس الخاصة الكبيرة ، ومستعد لإعطاء دوس خاصة في اللغة العربية.
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: رمضان أحمد علي
التليفون: 01155238129

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العنوان: - إمبابة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 13/11/2021
رقم الإعلان: 2111021
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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مدرس لغة عربية يبحث عن عمل - في الجيزة مصر

مدرس لغة عربية يبحث عن عمل

(طلب عمل)

- في الجيزة مصر

مدرس لغة عربية خريج دار العلوم، جامعة القاهرة ، خبرة عشر سنوات، حاصل على دبلوم عام تربوي،كلية التربي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/11/2021
صورة الاعلان: مطلوب اخصائية توحد لكبرى العائلات بالأمارات العربيه المتحده ( دبى ) : - في الجيزة مصر

مطلوب اخصائية توحد لكبرى العائلات بالأمارات العربيه المتحده ( دبى ) :

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى العائلات بالأمارات العربيه المتحده ( دبى ) : أخصائيه توحد بالشروط الأتيه : السن لا يزيد .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/11/2021
صورة الاعلان: محفظ قرآن يبحث عن عمل عبر لاانترنت - في الجيزة مصر

محفظ قرآن يبحث عن عمل عبر لاانترنت

(طلب عمل)

- في الجيزة مصر

محفظ قرآن كريم مجاز وعلوم شرعية وعلم مواريث للثانوية والكليات.
العنوان:

الجيزة - مصر

6,731 جنيه

18/10/2021
صورة الاعلان: مطلوب مدرس لغة انجليزية الرياض / السعودية - في الجيزة مصر

مطلوب مدرس لغة انجليزية الرياض / السعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مدرس لغه انجليزيه ( مرحله أساسى ابتدائى ) خبرة بمدارس انترناشيونال ( امريكان ) . السن لا يزيد عن 35.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/10/2021
صورة الاعلان: مطلوب مدررسات تربية موسيقية للعمل بمدارس السعودية - في الجيزة مصر

مطلوب مدررسات تربية موسيقية للعمل بمدارس السعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب معلمين و معلمات موسيفى لكبرى الشركات التعليميةقى السعودية (الرياض- جدة - الدمام - الأحساء - ت.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/9/2021
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