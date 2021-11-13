مدرس لغة عربية يبحث عن عمل

(طلب عمل)
|مدرس لغة عربية خريج دار العلوم، جامعة القاهرة ، خبرة عشر سنوات، حاصل على دبلوم عام تربوي،كلية التربية، جامعة الأزهر، حاصل شهادة التنال العربي ، حاصل على شهادة(ICDL) متزوج وأعول ،أريد العمل بأحد مراكز تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، أو العمل بأحد المداس الخاصة الكبيرة ، ومستعد لإعطاء دوس خاصة في اللغة العربية.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|رمضان أحمد علي
|التليفون:
|01155238129
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|العنوان:
|- إمبابة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|13/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111021
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6,731 جنيه
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