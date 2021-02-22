مدرس لغة عربية لجميع المراحل

مدرس جاهز لإعطاء دروس لغة عربية عبر الإنترنت لأي مرحلة وكذلك يوجد مدرس آخر لعلم الأحياء علوم طبيعية لأي مرحلة والشهادات بأسلوب مدروس وحقق نجاحات لطلاب سابقين من تجارب عديدة وكذلك كورسات لتقوية الضعفاء في اللغة العربية أو علم الأحياء بأساليب تدريس متطورة