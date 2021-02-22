مدرس لغة عربية لجميع المراحل

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تفاصيل الإعلان
مدرس جاهز لإعطاء دروس لغة عربية عبر الإنترنت لأي مرحلة وكذلك يوجد مدرس آخر لعلم الأحياء علوم طبيعية لأي مرحلة والشهادات بأسلوب مدروس وحقق نجاحات لطلاب سابقين من تجارب عديدة وكذلك كورسات لتقوية الضعفاء في اللغة العربية أو علم الأحياء بأساليب تدريس متطورة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: وائل مسعود
التليفون: 07723433319

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العنوان: حي أور- أور
بغداد -

العراق
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 28/2/2021
رقم الإعلان: 2085415
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صورة الاعلان: دروس علم الأحياء أي مرحلة و دروس لطلاب الطب البشري - في بغداد العراق

دروس علم الأحياء أي مرحلة و دروس لطلاب الطب البشري

(فرصة عمل)

- في بغداد العراق

إعطاء دروس خصوصية في مادة علم الأحياء لأي مرحلة مدرسية وكذلك إعطاء دروس لطلاب الطب البشري.
العنوان:

بغداد - العراق

15 دولار

22/2/2021
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