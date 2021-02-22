مدرس لغة عربية لجميع المراحل

(طلب عمل)
|مدرس جاهز لإعطاء دروس لغة عربية عبر الإنترنت لأي مرحلة وكذلك يوجد مدرس آخر لعلم الأحياء علوم طبيعية لأي مرحلة والشهادات بأسلوب مدروس وحقق نجاحات لطلاب سابقين من تجارب عديدة وكذلك كورسات لتقوية الضعفاء في اللغة العربية أو علم الأحياء بأساليب تدريس متطورة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وائل مسعود
|التليفون:
|07723433319
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|العنوان:
|حي أور- أور
بغداد - العراق
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|28/2/2021
|رقم الإعلان:
|2085415
15 دولار