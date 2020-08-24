مدرس لغة روسية أونلاين عبر سكايب : إتعلٍم روسى عبر الإنترنت بحيث : - تختار الوقت الذى يناسبك للدرس بدون عناء الخروج من بيتك إلى مركز التدريب . - تختار المستوى المناسب لك سواء كمبتدىء أو لديك معرفة مسبقة باللغة الروسية. - توجد دورة للراغبين فى بدء أو إستكمال الدراسة بدولة روسيا الإتحادية أو أى دولة من دول الكمنولث الروسى . - يوجد كورس يؤهلك للعمل كموظف شركة سياحية بتخصص ( إرشاد سياحى - موظف إستقبال و تسفير الوفود ) أو موظف إستقبال فى فندق. - يوجد كورس خاص برجال الأعمال .