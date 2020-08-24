مدرس لغة روسية أونلاين

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تفاصيل الإعلان
مدرس لغة روسية أونلاين عبر سكايب : إتعلٍم روسى عبر الإنترنت بحيث : - تختار الوقت الذى يناسبك للدرس بدون عناء الخروج من بيتك إلى مركز التدريب . - تختار المستوى المناسب لك سواء كمبتدىء أو لديك معرفة مسبقة باللغة الروسية. - توجد دورة للراغبين فى بدء أو إستكمال الدراسة بدولة روسيا الإتحادية أو أى دولة من دول الكمنولث الروسى . - يوجد كورس يؤهلك للعمل كموظف شركة سياحية بتخصص ( إرشاد سياحى - موظف إستقبال و تسفير الوفود ) أو موظف إستقبال فى فندق. - يوجد كورس خاص برجال الأعمال .
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Mr. Reda
التليفون: 01156382218

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العنوان: القاهرة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 11/11/2020
رقم الإعلان: 2072005
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صورة الاعلان: دورات تدريبيه - في القاهرة مصر

دورات تدريبيه

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

مدرس لغة عربية ومحفظ للقرآن الكريم دراسات عليا تربوية وشرعية. إجازة في رواية حفص عن عاصم خبرة ستة وع.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

24/8/2020
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