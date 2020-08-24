(طلب عمل)
|مدرس لغة روسية أونلاين عبر سكايب : إتعلٍم روسى عبر الإنترنت بحيث : - تختار الوقت الذى يناسبك للدرس بدون عناء الخروج من بيتك إلى مركز التدريب . - تختار المستوى المناسب لك سواء كمبتدىء أو لديك معرفة مسبقة باللغة الروسية. - توجد دورة للراغبين فى بدء أو إستكمال الدراسة بدولة روسيا الإتحادية أو أى دولة من دول الكمنولث الروسى . - يوجد كورس يؤهلك للعمل كموظف شركة سياحية بتخصص ( إرشاد سياحى - موظف إستقبال و تسفير الوفود ) أو موظف إستقبال فى فندق. - يوجد كورس خاص برجال الأعمال .
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Mr. Reda
|التليفون:
|01156382218
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|العنوان:
|القاهرة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/11/2020
|رقم الإعلان:
|2072005
1 جنيه