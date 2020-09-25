(طلب عمل)
|يوجد مدرس لغة انجليزية شرق الرياض خبرة طويله في تدريس اللغة الانجليزية حي النسيم والريان والروضة والمنار والسلام والربوة والروابي وجميع احياء شرق الرياض يدرس لجميع المراحل الدراسية من التأسيس إلي الاحتراف
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Abo omar
|التليفون:
|0534806351
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|العنوان:
|حي النسيم والريان والروضة والمنار والسلام وجميع احياء شرق الرياض- حي النسيم والريان والمنار والروضة وجميع احياء شرق الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|3/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071120
1 ريال
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