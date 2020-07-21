مدرس لغة المانية

(للبيع)
|تعلم اللغة الألمانية علي يد خبراء اللغة لأكثر من ٢٠ عاما. الاعداد لامتحانات جوته المركزية للطلاب و الأطباء و المهندسين و خلافهم من راغبي الدراسة او العمل بالمانيا. كورسات حضور مباشر وجه لوجه و اون لاين لايف مباشر. للتفاصيل و التسجيل تليفون: 00966546406233 واتس اب: 00201220226337
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمد إسماعيل
|التليفون:
|0546406233
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|العنوان:
|- الدمام
الشرقية - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|150 ريال
|تاريخ الإعلان:
|21/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063517
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