مدرس لغة المانية

تعلم اللغة الألمانية علي يد خبراء اللغة لأكثر من ٢٠ عاما. الاعداد لامتحانات جوته المركزية للطلاب و الأطباء و المهندسين و خلافهم من راغبي الدراسة او العمل بالمانيا. كورسات حضور مباشر وجه لوجه و اون لاين لايف مباشر. للتفاصيل و التسجيل تليفون: 00966546406233 واتس اب: 00201220226337