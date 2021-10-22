(طلب عمل)
|مدرس فلسفه وعلم نفس خبره تربويه كبيره بالكويت كفايه عاليه في التدريس والشرح المبسط الواضح لكل الطلبه والطالبات للثانوي والجامعات تجعله متفوقا ويحصل على أعلى الدرجات مع وجود مراجعات ممتازه لا يخرج عنها أي امتحان ت /50777973
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|صباح
|التليفون:
|50777973
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|العنوان:
|الفروانيه خيطان- خيطان
الفروانية - الكويت
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 دينار
|تاريخ الإعلان:
|3/11/2021
|رقم الإعلان:
|2109932
10 دينار
10 دينار