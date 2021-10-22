مدرس فلسفه وعلم نفس خبره تربويه كبيره بالكويت كفايه عاليه في التدريس والشرح المبسط الواضح لكل الطلبه والطالبات للثانوي والجامعات تجعله متفوقا ويحصل على أعلى الدرجات مع وجود مراجعات ممتازه لا يخرج عنها أي امتحان ت /50777973