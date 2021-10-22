مدرس فلسفه وعلم نفس خبره تربويه كبيره بالكويت

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صورة الاعلان: مدرس فلسفه وعلم نفس خبره تربويه كبيره بالكويت - في الفروانية الكويت

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مدرس فلسفه وعلم نفس خبره تربويه كبيره بالكويت كفايه عاليه في التدريس والشرح المبسط الواضح لكل الطلبه والطالبات للثانوي والجامعات تجعله متفوقا ويحصل على أعلى الدرجات مع وجود مراجعات ممتازه لا يخرج عنها أي امتحان ت /50777973
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: صباح
التليفون: 50777973

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العنوان: الفروانيه خيطان- خيطان
الفروانية -

الكويت
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 دينار
تاريخ الإعلان: 3/11/2021
رقم الإعلان: 2109932
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