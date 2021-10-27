مدرس رياضيات وفيزياء دبى الشارقه عجمان

(طلب عمل)
|موبايل:0562600862 لراغبى التفوق والنجاح بدبى والشارقه وعجمان مدرس جامعى خصوصى مستعد لتدريس مواد الرياضيات والفيزياء والإحصاء والإستاتيكا PHYSICS-STATISTICS-MATH-STATICS-CALCULUS لجميع المراحل التعليمية منهاج (مواكب-شويفات-أمريكى-بريطاني-وزارى) والتكنولوجيا والجامعات والتقنية والطيران
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|DR MOHAMED
|التليفون:
|+971562600862
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|العنوان:
|ajman- دبى الشارقه عجمان
عجمان - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|29/10/2021
|رقم الإعلان:
|2108995
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875,000 درهم
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