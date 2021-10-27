مدرس رياضيات وفيزياء دبى الشارقه عجمان

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الإمارات (عجمان) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
موبايل:0562600862 لراغبى التفوق والنجاح بدبى والشارقه وعجمان مدرس جامعى خصوصى مستعد لتدريس مواد الرياضيات والفيزياء والإحصاء والإستاتيكا PHYSICS-STATISTICS-MATH-STATICS-CALCULUS لجميع المراحل التعليمية منهاج (مواكب-شويفات-أمريكى-بريطاني-وزارى) والتكنولوجيا والجامعات والتقنية والطيران
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: DR MOHAMED
التليفون: +971562600862

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: ajman- دبى الشارقه عجمان
عجمان -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 29/10/2021
رقم الإعلان: 2108995
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: للايجار فيلا سكنية مشروع الهيدراء غرفتين مجلسين ثلاث حمام مطبخ مخزن اول سا

للايجار فيلا سكنية مشروع الهيدراء غرفتين مجلسين ثلاث حمام مطبخ مخزن اول سا

(للإيجار)

للايجار فيلا سكنية مشروع الهيدراء غرفتين مجلسين ثلاث حمام مطبخ مخزن اول ساكن الإيجار السنوي ( 55000.
القسم: 

اتصل

27/10/2021
صورة الاعلان: للايجار فيلا سكنيه في شخبوط دور ارضي تتكون من 4 غرف ماستر ومجلس وحمام غرفه

للايجار فيلا سكنيه في شخبوط دور ارضي تتكون من 4 غرف ماستر ومجلس وحمام غرفه

(للإيجار)

للايجار فيلا سكنيه في شخبوط دور ارضي تتكون من 4 غرف ماستر ومجلس وحمام غرفه خدامه مخزن حوش كبير ومدخل.
القسم: 

اتصل

27/10/2021
صورة الاعلان: للبيع فيلا سكنية منطقة محمد بن زايد لفيلا مساحة150*150 مساحة البناء 120

للبيع فيلا سكنية منطقة محمد بن زايد لفيلا مساحة150*150 مساحة البناء 120

(للبيع)

للبيع فيلا سكنية منطقة محمد بن زايد لفيلا مساحة150*150 مساحة البناء 1200متر مربع تتكون من 10غرف ما.
القسم: 

اتصل

24/10/2021
صورة الاعلان: للبيع ارض سكنيه مشروع الريمان (1) مساحه الارض 750 متر السعر المطلوب 1.100.

للبيع ارض سكنيه مشروع الريمان (1) مساحه الارض 750 متر السعر المطلوب 1.100.

(للبيع)

للبيع ارض سكنيه مشروع الريمان (1) مساحه الارض 750 متر السعر المطلوب 1.100.000 درهم للتواصل بوحمدان .
القسم: 

اتصل

24/10/2021
صورة الاعلان: امتلك فيلا بسعر الشقة بدبي

امتلك فيلا بسعر الشقة بدبي

(للبيع)

فيه 4مواقف لكل فيلا_فيه مركز شرطة واطفاء_فيه جميع الخدمات •مجمع ترامب الرياضي . •قريب من مدرسه جبل.
العنوان:

دبي - الإمارات
القسم: 

875,000 درهم

23/10/2021
صورة الاعلان: للايجار مزرعة بمنطقة الخزنة مساحة المزرعة ( 500*600 قدم) المزرعة فيها نخل

للايجار مزرعة بمنطقة الخزنة مساحة المزرعة ( 500*600 قدم) المزرعة فيها نخل

(للإيجار)

للايجار مزرعة بمنطقة الخزنة مساحة المزرعة ( 500*600 قدم) المزرعة فيها نخل وبيت الإيجار السنوي (100.

اتصل

21/10/2021
صورة الاعلان: للبيع. برج تجاري | 23 طابق | شارع المطار أبوظبي

للبيع. برج تجاري | 23 طابق | شارع المطار أبوظبي

(للبيع)

للبيع. برج تجاري | 23 طابق | شارع المطار أبوظبي البرج مكون من : 3 باسمينت - طابق أرضى - ميزان - 23 .
القسم: 

اتصل

20/10/2021
صورة الاعلان: للبيع. برج تجاري | 23 طابق | شارع المطار أبوظبي

للبيع. برج تجاري | 23 طابق | شارع المطار أبوظبي

(للبيع)

للبيع. برج تجاري | 23 طابق | شارع المطار أبوظبي البرج مكون من : 3 باسمينت - طابق أرضى - ميزان - 23 .
القسم: 

اتصل

20/10/2021
صورة الاعلان: للبيع.بنايتين تجاريتين | 6 طوابق | شارع المطار أبوظبي

للبيع.بنايتين تجاريتين | 6 طوابق | شارع المطار أبوظبي

(للبيع)

للبيع.بنايتين تجاريتين | 6 طوابق | شارع المطار أبوظبي بنايتين ( A & B ) كل بناية مكونة من : طابقين .
القسم: 

اتصل

20/10/2021
صورة الاعلان: للبيع.بنايتين تجاريتين | 6 طوابق | شارع المطار أبوظبي

للبيع.بنايتين تجاريتين | 6 طوابق | شارع المطار أبوظبي

(للبيع)

للبيع.بنايتين تجاريتين | 6 طوابق | شارع المطار أبوظبي بنايتين ( A & B ) كل بناية مكونة من : طابقين .
القسم: 

اتصل

20/10/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع فيلتين | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

للبيع.مجمع فيلتين | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

للبيع.مجمع فيلتين | مدينة محمد بن زايد أبوظبي مجمع على زاوية كل فيلا تتكون من : 6 غرف نوم - صالتين .
القسم: 

اتصل

20/10/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع فيلتين | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

للبيع.مجمع فيلتين | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

للبيع.مجمع فيلتين | مدينة محمد بن زايد أبوظبي مجمع على زاوية كل فيلا تتكون من : 6 غرف نوم - صالتين .
القسم: 

اتصل

20/10/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا مقسمة شقق | شارع المرور أبوظبي

للبيع.فيلا مقسمة شقق | شارع المرور أبوظبي

(للبيع)

للبيع.فيلا مقسمة شقق | شارع المرور أبوظبي الفيلا مكونة من : الطابق الأرضي شقة مكونة من : 3 غرف نوم .
القسم: 

اتصل

20/10/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا مقسمة شقق | شارع المرور أبوظبي

للبيع.فيلا مقسمة شقق | شارع المرور أبوظبي

(للبيع)

للبيع.فيلا مقسمة شقق | شارع المرور أبوظبي الفيلا مكونة من : الطابق الأرضي شقة مكونة من : 3 غرف نوم .
القسم: 

اتصل

20/10/2021
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