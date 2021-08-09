مدرس رياضيات خصوصي بالزقازيق

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تفاصيل الإعلان
مدرس خصوصي رياضيات ابتدائي واعدادي خبرة اكثر من 20 عام بالزقازيق القومية والمحافظة للاتصال 01145215454
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ابوعبد الرحمن
التليفون: 01145215454

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العنوان: ابو عامر- زقازيق
الشرقية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 9/8/2021
رقم الإعلان: 2102068
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: أفراد أمن بالقاهرة والجيزة والقرية الذكية بأكتوبر لدى شركة أكيور

أفراد أمن بالقاهرة والجيزة والقرية الذكية بأكتوبر لدى شركة أكيور

(فرصة عمل)

تعلن شركة Nile Resort عن حاجتها لأفراد أمن بالقاهرة والجيزة والقرية الذكية بأكتوبر لدى شركة أكيور شب.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

2,500 جنيه

9/8/2021
صورة الاعلان: أفراد أمن وحراسة (مولات – كمبوندات)

أفراد أمن وحراسة (مولات – كمبوندات)

(فرصة عمل)

تعلن شركة Nile Resort القاهرة – الجيزة عن حاجتها لأفراد أمن وحراسة (مولات – كمبوندات) – توفير السكن .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

2,500 جنيه

9/8/2021
صورة الاعلان: أفراد أمن وحراسات بخبرة وبدون خبرة

أفراد أمن وحراسات بخبرة وبدون خبرة

(فرصة عمل)

تعلن شركة Nile Resort عن حاجتها لأفراد أمن وحراسات بخبرة وبدون خبرة – السن من 40:18 عام – لايشترط ال.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

2,500 جنيه

9/8/2021
صورة الاعلان: مطلوب فنيين صيانة جميع الأقسام والتخصصات

مطلوب فنيين صيانة جميع الأقسام والتخصصات

(فرصة عمل)

مطلوب فنيين صيانة جميع الأقسام والتخصصات (سباك – نجار – نقاش – أستورجي – فني كهربائي – فني مرمات – ف.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500 جنيه

9/8/2021
صورة الاعلان: محل لللايجار بمول تجارى بالجيزة

محل لللايجار بمول تجارى بالجيزة

(للإيجار)

محل للايجار بمول تجارى بالجيزة 25 م مكيف داخل المول ثانى محل بالدور الارضى المول به موبنيل واتصالات .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

9/8/2021
صورة الاعلان: محل للايجار على شارع شبرا

محل للايجار على شارع شبرا

(للإيجار)

محل للايجار على شارع شبرا الرئيسى مساحه 35 متر وبه دور تانى.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

30,000 جنيه

9/8/2021
صورة الاعلان: شنط مدارس 2021

شنط مدارس 2021

(للبيع)

شنط مدارس 2021 . 01227777691 شنط مدارس كروشيه شنط مدارس جمله شنط مدارس بنات شنط مدارس اطفال شنط مدار.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

8/8/2021
صورة الاعلان: فرصة عمل

فرصة عمل

(فرصة عمل)

مطلوب أمن لكبري منشأت مدينة نصر ) بنوك – شركات ( من سن 20 : 40 عام -لايشترط المؤهل راتب من 1900 : 25.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500 جنيه

8/8/2021
صورة الاعلان: فرصة عمل

فرصة عمل

(فرصة عمل)

مطلوب أفراد أمن وحراسات بخبره وبدون خبره - السن من 18 : 40 عام- لا يشترط المؤهل - يوجد شفتات ( 8-12).
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

8/8/2021
صورة الاعلان: عيش حياه الرفاهيه وامتلك شاليه في احلي قري راس سدر

عيش حياه الرفاهيه وامتلك شاليه في احلي قري راس سدر

(للبيع)

معانا هتستمتع مع عيلتك في قريه روزا ريزورت في راس سدر و هتمتلك استوديو 56م (غرفه +حملم +مطبخ امريكن).
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

56,000 جنيه

8/8/2021
صورة الاعلان: شاليه يتميز بالراحه والهدوء في روزا ريزورت

شاليه يتميز بالراحه والهدوء في روزا ريزورت

(للبيع)

الحق امتلك شاليهك في قريه روزا ريزورت في راس سدر وامتلك استوديو57م (غرفه +حمام +مطبخ امريكن ) وجاردن.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

57,000 جنيه

8/8/2021
صورة الاعلان: انسي حر الصيف وامتلك شاليه يكون معاك طول السنه

انسي حر الصيف وامتلك شاليه يكون معاك طول السنه

(للبيع)

بمقدم بسيط هتمتلك شاليه بقريه روزا ريزورت في ارقي مكان في راس سدر بمساحه 62م (غرفه +حمام+ريسبشن +مطب.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

62,000 جنيه

8/8/2021
صورة الاعلان: عيش حياه الرفاهيه وامتلك شاليه بيطل علي احلي ىفيو علي البحر

عيش حياه الرفاهيه وامتلك شاليه بيطل علي احلي ىفيو علي البحر

(للبيع)

استمتع باحلي فيو في قريه روزا ريزورت راس سدر داخل مدينه راس سدر المميزه هتمتلك شاليه بمساحه 84م ( 2غ.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

84,000 جنيه

8/8/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليه في احلي مكان في راس سدر علي اطول فتره سداد

امتلك شاليه في احلي مكان في راس سدر علي اطول فتره سداد

(للبيع)

عشان عارفين انك عايز حاجه بمقدم بسيط وفتره سداد كبيره معانا هتلاقي كل ده في قريه روزا ريزورت راس سدر.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

115,000 جنيه

8/8/2021
صورة الاعلان: عيش واستمتع باجمل شاطي في البحر الاحمر

عيش واستمتع باجمل شاطي في البحر الاحمر

(للبيع)

في قريه روزا ريزورت راس سدر علي البحر مباشره ومساحه الشاليه 120م (2غرفه+2حمام +ريسبشن+مطبخ) واستمتع .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

120,000 جنيه

8/8/2021
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