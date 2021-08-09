مدرس رياضيات خصوصي بالزقازيق

(طلب عمل)
|مدرس خصوصي رياضيات ابتدائي واعدادي خبرة اكثر من 20 عام بالزقازيق القومية والمحافظة للاتصال 01145215454
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ابوعبد الرحمن
|التليفون:
|01145215454
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|العنوان:
|ابو عامر- زقازيق
الشرقية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102068
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