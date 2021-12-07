(فرص)
|مدرس خصوصى لتدريس مادة الفيزياء و الاحصاء والدوائر الكهربية للمرحلة الثانوية والجامعية بجميع مستوياتها. خبره 8 سنوات فى مجال التدريس مقيم بمدينة حائل. للتواصل والمفاهمة: 0580487594
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|حماده عبدالرحمن عطية عبدالرحمن
|التليفون:
|0580487594
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- حائل
حائل - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|7/12/2021
|رقم الإعلان:
|2114168
اتصل
1 ريال
اتصل
1 دولار
اتصل
اتصل
اتصل
1 ريال
50 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
اتصل
اتصل
1 ريال