مدرس انجليزي تجريبي ولغات جميع المراحل وساينس

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تفاصيل الإعلان
مدرس لغة انجليزية لتدريس جميع المناهج و المراحل الدراسية و مراحل الثانوي العام – - شرح مميز جدا دورات محادثة بأحدث أساليب تعلم اللغة ( جميع الاعمار ) برنامج خاص للمبتدئين "التأسيس" و الكبار (شرح مبسط ) كورس Grammar جميع قواعد اللغة شرح مبسط للأخوة العرب و الدارسين و طلاب الجامعات درس خصوصي انجليزي عام اولغات جميع المراحل ترجمة كورسات أ.محمد فوزي م/01285715472 القاهرة الجيزة القليوبيةم 01022180729
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: محمد فوزي
التليفون: 01022180729

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العنوان: - القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 22 جنيه
تاريخ الإعلان: 4/1/2020
رقم الإعلان: 2047677
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