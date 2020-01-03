مدرس انجليزي تجريبي ولغات جميع المراحل وساينس

مدرس لغة انجليزية لتدريس جميع المناهج و المراحل الدراسية و مراحل الثانوي العام – - شرح مميز جدا دورات محادثة بأحدث أساليب تعلم اللغة ( جميع الاعمار ) برنامج خاص للمبتدئين "التأسيس" و الكبار (شرح مبسط ) كورس Grammar جميع قواعد اللغة شرح مبسط للأخوة العرب و الدارسين و طلاب الجامعات درس خصوصي انجليزي عام اولغات جميع المراحل ترجمة كورسات أ.محمد فوزي م/01285715472 القاهرة الجيزة القليوبيةم 01022180729