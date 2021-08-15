مدرسه خصوصية لتاسيس جميع مراحل الابتدئي

(طلب عمل)
|مدرسه خصوصيه لتاسيس جميع مراحل الابتدائي جميع المواد خبرة 7 سنوات تاسيس من الصفر سودانية الجنسيه للتواصل واتس و اتصال
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ام احمد
|التليفون:
|0578048648
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|العنوان:
|جنب محطة الدريس- العنابس
المدينة المنورة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|14/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102592
1 ريال
2,200 ريال
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1 ريال
1,500 ريال
1 ريال
1,500 ريال
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1,400 ريال
800 ريال
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-2,000,000 جنيه