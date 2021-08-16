مدرب كرة قدم محترف و محلل اداء بالفيديو و كاتب مقالات رياضية و كروية تخص كر

مدرب كرة قدم محترف و محلل اداء بالفيديو وكاتب مقالات تحليل كرة القدم واترجم كتب من مختلف اللغات الى العربية تخص كرة القدم و مصمم محاضرات تخص التكتيك و التحليل حاليا حر و ابحث عن فرصة عمل. عملت من قبل دول الخليج