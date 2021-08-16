مدرب كرة قدم محترف و محلل اداء بالفيديو و كاتب مقالات رياضية و كروية تخص كر

(طلب عمل)

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الجزائر (أم البواقي) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مدرب كرة قدم محترف و محلل اداء بالفيديو وكاتب مقالات تحليل كرة القدم واترجم كتب من مختلف اللغات الى العربية تخص كرة القدم و مصمم محاضرات تخص التكتيك و التحليل حاليا حر و ابحث عن فرصة عمل. عملت من قبل دول الخليج
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سعيد
التليفون: 00213668832528

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العنوان: - ام البولقي ررداني حسونة
أم البواقي -

الجزائر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 16/8/2021
رقم الإعلان: 2102740
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مدربين رياضيين

مدربين رياضيين

(طلب عمل)

مدربين رياضيين بدون عمل الخبرة 5 سنوات مدرب كرة السلة مدرب كمال اجسام.
العنوان:

معسكر - الجزائر

29,006 دولار

16/8/2021
صورة الاعلان: PS 2

PS 2

(للبيع)

3 ايادي تحكم اشرطة مع كارت مموار.
العنوان:

البليدة - الجزائر

6,000 دينار

15/8/2021
صورة الاعلان: شقة للبيع طابق اول بها ثلاث غرف + بهو في عمارة تتكون من طابقين فقط

شقة للبيع طابق اول بها ثلاث غرف + بهو في عمارة تتكون من طابقين فقط

(للبيع)

شقة للبيع تحتوي على ثلاث غرف + بهو تقع في الطابق الاول في عمارة تتكون من طابق ارضي +الطابق الاول فقط.
العنوان:

معسكر - الجزائر
القسم: 

اتصل

28/6/2021
صورة الاعلان: لوحة فنية مجسدة

لوحة فنية مجسدة

(للبيع)

السلام عليكم ورحمة الله اعرض بيع لوحة مجسدة للامبراطرية الصينية باعلى من يريد شرائها فاليتصل برقم هل.
العنوان:

معسكر - الجزائر

اتصل

23/6/2021
صورة الاعلان: لوحة زيتية

لوحة زيتية

(للبيع)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اود اعرض عليكم لوحة زيتية اصلية قياس 50سم/40سم ACHILLE GRATIEN GALLI.
العنوان:

معسكر - الجزائر

اتصل

3/6/2021
صورة الاعلان: تمثال

تمثال

(للبيع)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لدي تمثال صدام حسين من نوع برونز كان صدام يضعه على مكتبه اود ان ابيع.
العنوان:

معسكر - الجزائر
القسم: 

اتصل

3/6/2021
صورة الاعلان: مدالية

مدالية

(للبيع)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اود عرض بيع مدالية اسرائلية من البرونز تحكي عن تاريخ اليهود مع فرعون.
العنوان:

معسكر - الجزائر
القسم: 

50,000 يورو

3/6/2021
صورة الاعلان: لوحات فنية

لوحات فنية

(للبيع)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اود اعرض عليكم طبعة صورة من طرف المتحف الايطالي قديمة جدا صورة ليونا.
العنوان:

معسكر - الجزائر

اتصل

3/6/2021
صورة الاعلان: ساعة جيجرلوكلتر

ساعة جيجرلوكلتر

(للبيع)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اود ان اعرض عليكم ساعة للبيع من صنع سويسرية اسم الساعة جيجر لوكولتر .
العنوان:

معسكر - الجزائر

اتصل

3/6/2021
صورة الاعلان: ساعة باتيك فليب

ساعة باتيك فليب

(للبيع)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اود اعرض عليكم بيع ساعة ثمينة من نوع باتيك فليب من ذهب الوردي كلتراف.
العنوان:

معسكر - الجزائر

50,000 يورو

3/6/2021
صورة الاعلان: كراء ديبلوم هندسة مدنية

كراء ديبلوم هندسة مدنية

(مطلوب للإيجار)

ديبلوم هندسة مدنية ليسونس.
العنوان:

الشلف - الجزائر
القسم: 

1,500,000 دينار

19/5/2021
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