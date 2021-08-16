مدرب كرة قدم محترف و محلل اداء بالفيديو و كاتب مقالات رياضية و كروية تخص كر

(طلب عمل)
|مدرب كرة قدم محترف و محلل اداء بالفيديو وكاتب مقالات تحليل كرة القدم واترجم كتب من مختلف اللغات الى العربية تخص كرة القدم و مصمم محاضرات تخص التكتيك و التحليل حاليا حر و ابحث عن فرصة عمل. عملت من قبل دول الخليج
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سعيد
|التليفون:
|00213668832528
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|العنوان:
|- ام البولقي ررداني حسونة
أم البواقي - الجزائر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|16/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102740
29,006 دولار
6,000 دينار
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50,000 يورو
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50,000 يورو
1,500,000 دينار