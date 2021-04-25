مدربات لياقة بدنية

مطلوب على وجه السرعه مدربات لياقة بدنيه خبرة خمس سنوات للعمل بمركز رياضي بالسعودية الشروط:- مؤهل دراسى بكالوريوس تربية رياضيه . غير متزوجه مدة العقد سنتان . عدد ساعات العمل 8 ساعات . 6 ايام بالاسبوع من ترغب بالسفر يرجى ارسال السيرة الذاتية على الايميل شركة راقودة لالحاق العماله بالخارج - اسكندرية