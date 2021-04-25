مدربات لياقة بدنية

(فرصة عمل)
|مطلوب على وجه السرعه مدربات لياقة بدنيه خبرة خمس سنوات للعمل بمركز رياضي بالسعودية الشروط:- مؤهل دراسى بكالوريوس تربية رياضيه . غير متزوجه مدة العقد سنتان . عدد ساعات العمل 8 ساعات . 6 ايام بالاسبوع من ترغب بالسفر يرجى ارسال السيرة الذاتية على الايميل شركة راقودة لالحاق العماله بالخارج - اسكندرية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة راقودة لالحاق العمالة بالخارج
|التليفون:
|01225752815 / 034200202
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|العنوان:
|313 اتحاد ملاك دار الاسلام سموحة- الاسكندرية
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|5/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096047
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20,000 ريال