مدربات لياقة بدنية

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تفاصيل الإعلان
مطلوب على وجه السرعه مدربات لياقة بدنيه خبرة خمس سنوات للعمل بمركز رياضي بالسعودية الشروط:- مؤهل دراسى بكالوريوس تربية رياضيه . غير متزوجه مدة العقد سنتان . عدد ساعات العمل 8 ساعات . 6 ايام بالاسبوع من ترغب بالسفر يرجى ارسال السيرة الذاتية على الايميل شركة راقودة لالحاق العماله بالخارج - اسكندرية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة راقودة لالحاق العمالة بالخارج
التليفون: 01225752815 / 034200202

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 313 اتحاد ملاك دار الاسلام سموحة- الاسكندرية
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 5/6/2021
رقم الإعلان: 2096047
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صورة الاعلان: مدربة لياقة بدنية - في الإسكندرية مصر

مدربة لياقة بدنية

(فرصة عمل)

- في الإسكندرية مصر

مطلوب على وجه السرعه مدربات لياقة بدنية( اناث فقط ) خبرة خمس سنوات للعمل بكبرى المركز الرياضيه بالمم.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

25/4/2021
صورة الاعلان: مدربه لياقة بدنية - في الإسكندرية مصر

مدربه لياقة بدنية

(فرصة عمل)

- في الإسكندرية مصر

مطلوب على وجه السرعه مدربات لياقة بدنية خبرة خمس سنوات للعمل بكبرى المركز الرياضيه بالممبكة العربية .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

24/4/2021
صورة الاعلان: مدربه لياقة بدنية - في الإسكندرية مصر

مدربه لياقة بدنية

(فرصة عمل)

- في الإسكندرية مصر

مطلوب على وجه السرعة مدربات لياقة بدنية خبرة 5 سنوات ومافوق للعمل بكبرى المراكز الرياضيه بالمملكة ال.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

22/4/2021
صورة الاعلان: مدربه لياقة بدنية - في الإسكندرية مصر

مدربه لياقة بدنية

(فرصة عمل)

- في الإسكندرية مصر

مطلوب على وجه السرعة مدربات لياقة بدنية حاصله على بكالوريوس تربية رياضيه خبرة خمس سنوات وما فوق للعم.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

20,000 ريال

10/4/2021
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