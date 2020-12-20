(فرصة عمل)
|مدخل بيانات – خبرة او بدون خبرة Part Time - السن من 18 : 40 سنة – راتب أساسي + تامين صحي + تامين اجتماعي + زيادة سنوية – مراعاة الشفتات والاجازات للطلاب والموظفين – راتب ثابت 4000ج تواجد شفت صباحي و شفت مسائي - ( العمل بالشركة نفسها ) التواصل واتساب 01025262897
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|أ. احمد اشرف
|التليفون:
|01025262897
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|العنوان:
|- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076929
4,000 جنيه
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