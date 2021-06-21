مدخل بيانات لتنظيمات فندقيه

(طلب عمل)
|مدخلين بيانات لتنظيمات فندقيه براتب 4000 جنيه سياده مرتين في السنه تامينات صحيه واجتماعي اربع ايام اجازه في الشهر شفت ست ساعات مطلوب شباب وبنات السن من 18 في 45 لا يشترط الخبره المسبقه للمؤهل المتوسط للتواصل والاستفسار واتس٠١٠٦٢٩٧٢٩٧٣ الكود ٣٠١٠٢١٤٢
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|nileresort
|التليفون:
|01062972973
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|التجمع الخامس- التجمع
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/7/2021
|رقم الإعلان:
|2098690
اتصل
اتصل
3,500 جنيه
اتصل
3,000 جنيه
اتصل
3,000 جنيه
4,000 جنيه
3,000 جنيه
3,000 جنيه
3,000 جنيه
3,000 جنيه
2,500 ريال
3,500 جنيه
اتصل