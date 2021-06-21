مدخل بيانات لتنظيمات فندقيه

مدخلين بيانات لتنظيمات فندقيه براتب 4000 جنيه سياده مرتين في السنه تامينات صحيه واجتماعي اربع ايام اجازه في الشهر شفت ست ساعات مطلوب شباب وبنات السن من 18 في 45 لا يشترط الخبره المسبقه للمؤهل المتوسط للتواصل والاستفسار واتس٠١٠٦٢٩٧٢٩٧٣ الكود ٣٠١٠٢١٤٢