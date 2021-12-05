مدخل بيانات وخدمة عملاء شفت 6 ساعات براتب 4000ج - شفت 8 ساعات براتب 5500ج الشروط: السن لا يقل عن ١٨ عام - استخدام جيد الانترنت - مؤهل لا يقل عن متوسط يتم قبول الطلاب جميع الاعمار بشرط وجود بطاقة شخصية لإثبات شخصية المتقدم التواصل واتساب بالإدارة مباشرة كود: 10103 مسئولي خدمة العملاء: أ. بسنت تامر - أ. نورهان السيد مسئول المراجعة والتعيين: أ. ناجي العابدين مدير الشركة: أ. صفوت عبد الكريم شفافية المنشأة: رقم السجل التجاري 17624 - رقم الملف الضريبي 621-258-154 - رقم الترخيص والمزاولة 14925