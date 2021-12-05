مدخل بيانات

(فرصة عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مدخل بيانات وخدمة عملاء شفت 6 ساعات براتب 4000ج - شفت 8 ساعات براتب 5500ج الشروط: السن لا يقل عن ١٨ عام - استخدام جيد الانترنت - مؤهل لا يقل عن متوسط يتم قبول الطلاب جميع الاعمار بشرط وجود بطاقة شخصية لإثبات شخصية المتقدم التواصل واتساب بالإدارة مباشرة كود: 10103 مسئولي خدمة العملاء: أ. بسنت تامر - أ. نورهان السيد مسئول المراجعة والتعيين: أ. ناجي العابدين مدير الشركة: أ. صفوت عبد الكريم شفافية المنشأة: رقم السجل التجاري 17624 - رقم الملف الضريبي 621-258-154 - رقم الترخيص والمزاولة 14925
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Job_Opportunity
التليفون: 01030547461

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: القاهرة - التجمع الخامس- التجمع الخامس
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 4,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 8/12/2021
رقم الإعلان: 2114194
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب مدخلين بيانات - في القاهرة مصر

مطلوب مدخلين بيانات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

Data entri : طلاب وخريجين – السن من 18 : 45 سنة – لا يشترط خبرة – مؤهل متوسط للخريج علي الأقل شفت 6 .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

5/12/2021
صورة الاعلان: مدخلين بيانات - في القاهرة مصر

مدخلين بيانات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

داتا انتري لويب سايب – السن من 18 : 45 سنة – لا يشترط خبرة مسبقة – راتب 4000ج – شفت 6 ساعات – شهر تد.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

2/12/2021
صورة الاعلان: مطلوب خدمة عملاء - في القاهرة مصر

مطلوب خدمة عملاء

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

خدمة عملاء براتب ثابت 4000ج يذكر في العقد - الشفت 6 ساعات - يتم قبول الطلاب - السن من 18 : 45 سنة – .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

28/11/2021
صورة الاعلان: مطلوب خدمة عملاء - في القاهرة مصر

مطلوب خدمة عملاء

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب خدمة عملاء لا يشترط خبره السن من 18:45 سنة لا يقل المؤهل عن اعدادي شفت 6 ساعات توفير نظام وظي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

25/11/2021
صورة الاعلان: مطلوب خدمة عملاء - في القاهرة مصر

مطلوب خدمة عملاء

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

كود الوظيفه Cx6060 خدمة عملاء Out door – يتم قبول جميع الاعمار بحد اقصي 50 سنة – شرط لباقة الحديث وا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

25/11/2021
صورة الاعلان: مطلوب خدمة عملاء - في القاهرة مصر

مطلوب خدمة عملاء

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب خدمة عملاء لا يشترط خبره السن من 18:45 سنة لا يقل المؤهل عن اعدادي شفت 6 ساعات توفير نظام وظي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

23/11/2021
صورة الاعلان: مطلوب مسوقين اعلانات - في القاهرة مصر

مطلوب مسوقين اعلانات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

موظفين سيلز ( لتنفيذ مبيعات وعروض علي المواقع الالكترونية ) براتب 4000ج لشفت 6 ساعات صباحي او مسائي .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

22/11/2021
صورة الاعلان: مطلوب خدمة عملاء - في القاهرة مصر

مطلوب خدمة عملاء

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب خدمة عملاء لا يشترط خبره السن من 18:45 سنة لا يقل المؤهل عن اعدادي شفت 6 ساعات توفير نظام وظي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

21/11/2021
صورة الاعلان: مطلوب مسوقين اعلانات - في القاهرة مصر

مطلوب مسوقين اعلانات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

كود الوظيفةCx6060 تسويق وإعلان علي المواقع الالكترونية بشفت 6 ساعات ( صباحي من 11 : 5 – مسائي من 5 .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

21/11/2021
صورة الاعلان: عمل من المنزل ولايشترط الخبرة - في القاهرة مصر

عمل من المنزل ولايشترط الخبرة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مدخل بيانات وخدمة عملاء نظام أون لاين شفت 6 ساعات براتب 4000ج شفت 8 ساعات براتب 5500ج الشروط:: .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

20/11/2021
صورة الاعلان: مدخل بيانات ولايشترط الخبرة - في القاهرة مصر

مدخل بيانات ولايشترط الخبرة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مدخل بيانات وخدمة عملاء نظام أون لاين شفت 6 ساعات براتب 4000ج شفت 8 ساعات براتب 5500ج الشروط:: .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

5,500 جنيه

20/11/2021
صورة الاعلان: خدمة عملاء ولايشترط الخبرة ولا المؤهل - في القاهرة مصر

خدمة عملاء ولايشترط الخبرة ولا المؤهل

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مدخل بيانات وخدمة عملاء نظام أون لاين شفت 6 ساعات براتب 4000ج شفت 8 ساعات براتب 5500ج الشروط:: .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

20/11/2021
صورة الاعلان: مطلوب خدمة عملاء - في القاهرة مصر

مطلوب خدمة عملاء

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب خدمة عملاء لا يشترط خبره السن من 18:45 سنة لا يقل المؤهل عن اعدادي شفت 6 ساعات توفير نظام وظي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

17/11/2021
صورة الاعلان: مطلوب خدمة عملاء ل - في القاهرة مصر

مطلوب خدمة عملاء ل

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب خدمة عملاء لا يشترط خبره السن من 18:45 سنة لا يقل المؤهل عن اعدادي شفت 6 ساعات توفير نظام وظ.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

16/11/2021
صورة الاعلان: موظفين لعمل إعلانات للشركة - في القاهرة مصر

موظفين لعمل إعلانات للشركة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

موظفين لعمل إعلانات للشركة براتب شهري 4000ج وزيادة سنوية 2 في السنة وتامين صحي وتامين اجتماعي – لشفت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

14/11/2021
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager