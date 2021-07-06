(فرصة عمل)
|مدخل بيانات – لا يشترط خبرة – السن من 18 : 45 سنة – لايقل المؤهل عن اعدادي – شفت العمل 6 ساعات – توفير نظام وظيفي متكامل تعاقد بتأمينات – راتب 4000ج شهري كود:30102184
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Nile resort
|التليفون:
|010629772973
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|العنوان:
|- الجيزة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/7/2021
|رقم الإعلان:
|2099615
4,000 جنيه
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4,000 جنيه
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