(فرصة عمل)
|مدخل بيانات لا يشترط الخبره في السن من 18 ل 45 لا يقل المؤهل عن اعدادي شفت العمل ست ساعات توفير نظام وظيفه متكامل تعاقد التامين صحي واجتماعي ب4000 جنيه للتواصل والاستفسار٠١٠٦٢٩٧٢٩٧٣ الكود ٣٠١٠٢١٤٢
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|nileresort
|التليفون:
|01062972973
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|التجمع الخامس- التجمع
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/7/2021
|رقم الإعلان:
|2098683
اتصل
4,000 جنيه
40,000 درهم
اتصل
اتصل
4,000 جنيه