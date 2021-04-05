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تفاصيل الإعلان
مدخل بيانات – لا يشترط خبرة – السن من 18 : 45 سنة – لا يقل المؤهل عن اعدادي – شفت العمل 6 ساعات – توفير نظام وظيفي متكامل تعاقد بتأمينات – راتب 4000ج شهري. للتواصل عن طريق رسائل واتس اب : 01276507027 او ال جي ميل: beshoymolham0@gmail.com 0
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: mandarin Oriental
التليفون: 01276507027

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: شارع الـ 90 الجنوبي – فيلا 402 – الدور الارضي والاول – التجمع الخامس- شارع الـ 90 الجنوبى
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 4,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 7/6/2021
رقم الإعلان: 2096216
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