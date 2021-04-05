(فرصة عمل)
|مدخل بيانات – لا يشترط خبرة – السن من 18 : 45 سنة – لا يقل المؤهل عن اعدادي – شفت العمل 6 ساعات – توفير نظام وظيفي متكامل تعاقد بتأمينات – راتب 4000ج شهري. للتواصل عن طريق رسائل واتس اب : 01276507027 او ال جي ميل: beshoymolham0@gmail.com 0
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|mandarin Oriental
|التليفون:
|01276507027
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|العنوان:
|شارع الـ 90 الجنوبي – فيلا 402 – الدور الارضي والاول – التجمع الخامس- شارع الـ 90 الجنوبى
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096216
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(فرصة عمل)- في القاهرة مصر
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