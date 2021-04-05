مدخل بيانات – لا يشترط خبرة – السن من 18 : 45 سنة – لا يقل المؤهل عن اعدادي – شفت العمل 6 ساعات – توفير نظام وظيفي متكامل تعاقد بتأمينات – راتب 4000ج شهري. للتواصل عن طريق رسائل واتس اب : 01276507027 او ال جي ميل: beshoymolham0@gmail.com 0