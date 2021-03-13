(فرصة عمل)
|مدخل بيانات – خبرة او بدون خبرة - Time Part السن من 18 : 40 سنة – راتب أساسي + تامين صحي + تامين اجتماعي + زيادة سنوية – مراعاة الشفتات واالجازات للطالب والموظفين – راتب ثابت 4000ج تواجد شفت صباحي و شفت مسائي - ) العمل بالشركة نفسها ( الرقم الكودي : 3010210 الموبايل : 01062972973 Email: nile_resort@nileresortfortourism.com Nile resort for tourism
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اسلام
|التليفون:
|01062972973
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|القاهرة - التجمع- التجمع
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094342
40,000 جنيه
اتصل