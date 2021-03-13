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تفاصيل الإعلان
مدخل بيانات – خبرة او بدون خبرة - Time Part السن من 18 : 40 سنة – راتب أساسي + تامين صحي + تامين اجتماعي + زيادة سنوية – مراعاة الشفتات واالجازات للطالب والموظفين – راتب ثابت 4000ج تواجد شفت صباحي و شفت مسائي - ) العمل بالشركة نفسها ( الرقم الكودي : 3010210 الموبايل : 01062972973 Email: nile_resort@nileresortfortourism.com Nile resort for tourism
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: اسلام
التليفون: 01062972973

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العنوان: القاهرة - التجمع- التجمع
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 4,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 20/5/2021
رقم الإعلان: 2094342
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صورة الاعلان: Data Entry - في القاهرة مصر

Data Entry

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

- مطلوب Data Entry (مدخل بيانات ) , لا يشترط الخبرة . - السن من 18:45 سنة. عدد ساعات العمل 6 س.
العنوان:

القاهرة - مصر

40,000 جنيه

13/3/2021
صورة الاعلان: مطلوب معلم حاسب الي و مدرب روبوت - في القاهرة مصر

مطلوب معلم حاسب الي و مدرب روبوت

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل بالمملكه العربيه السعوديه معلم حاسب الي و مدرب روبوت لمجموعه مدارس بالطائف بشرط ان يكو.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

20/2/2021
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