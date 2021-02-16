مدخل بيانات

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تفاصيل الإعلان
مدخلين بيانات لتنظيمات فندقية – براتب 4000ج بزيادة سنوية مرتين في السنة – بتامين صحي وتامين اجتماعي – 4 أيام إجازة – شفت 6 ساعات – تامين صحي وتامين اجتماعي – شباب وبنات – السن من 18 : 45 سنة – لا يشترط الخبرة المسبقة – مؤهل متوسط التواصل واتس فقط 01062972973 الكود 200100
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Mandarin Oriental
التليفون: 01001768722

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - القاهره
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 16/2/2021
رقم الإعلان: 2084109
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الرد علي استفسارات العملاء

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

موظفين للرد علي استفسارات العمالء لشفت 6 ساعات – القبول للشباب والبنات – يقبل طالب وخريجين – تامين ص.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

16/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب سكرتارية للاستقبال وعلاقات عامة لشركة ديكورات بمصر الجديدة - في القاهرة مصر

مطلوب سكرتارية للاستقبال وعلاقات عامة لشركة ديكورات بمصر الجديدة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب انسات سكرتارية للاستقبال والتسويق الاكترونى مرتب يبدا من 2000 ل 2500 جنية ومطلوب انسات للعلاق.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

25/11/2020
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