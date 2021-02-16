مدخل بيانات – لا يشترط خبرة – السن من 18 : 45 سنة – لا يقل المؤهل عن اعدادي – شفت العمل 6 ساعات – توفير نظام وظيفي متكامل تعاقد بتأمينات – راتب 4000ج شهري التواصل واتس فقط 01062972973 الكود 200100