(فرصة عمل)
|مدخل بيانات – لا يشترط خبرة – السن من 18 : 45 سنة – لا يقل المؤهل عن اعدادي – شفت العمل 6 ساعات – توفير نظام وظيفي متكامل تعاقد بتأمينات – راتب 4000ج شهري التواصل واتس فقط 01062972973 الكود 200100
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Mandarin Oriental
|التليفون:
|01001768722
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|العنوان:
|- القاهره
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/2/2021
|رقم الإعلان:
|2084103
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100 جنيه
-4,000 جنيه
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4,000 جنيه
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40,000 جنيه
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