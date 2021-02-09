مدخل بيانات

(فرصة عمل)
|مطلوب مدخلين بيانات يقبل الطلاب شرط استخدام جيد للكمبيوتر السن من18:50 سنة شفت6 ساعات تاءمين صحى وتاءمين اجتماعى زيادة سنوية12% مقسمة 6% كل 6 اشهر عقد سنوى يضمن حق الموظف بالشركة الراتب 4000 جنية للاستفسار على الواتساب01062972973 الكود الشخصى محمد حسين
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مندرين اورينتل
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|التسعين الجنوبى- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|40,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083655
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