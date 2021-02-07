مدخل بيانات

مطلوب مدخلين بيانات السن من18:55 سنة لايشترط الخبرة شفت 6 ساعات راتب 4000 جنية شهادة خبرة اذا اثبتت الكفاءة خلال 6 شهور الاولى تاءمينات زيادة سنوية حوافز بعد 3 شهور للالتزام للتواصل على الواتساب01062972973 الكود الشخصى محمد حسين