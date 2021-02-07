مدخل بيانات

(فرصة عمل)
|مطلوب مدخلين بيانات السن من18:55 سنة لايشترط الخبرة شفت 6 ساعات راتب 4000 جنية شهادة خبرة اذا اثبتت الكفاءة خلال 6 شهور الاولى تاءمينات زيادة سنوية حوافز بعد 3 شهور للالتزام للتواصل على الواتساب01062972973 الكود الشخصى محمد حسين
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مندرين اورينتل
|التليفون:
|01062972973
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|التسعين الجنوبى- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|-4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083300
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4,000 جنيه
4,000 جنيه
-40,000 جنيه
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