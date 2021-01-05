مدخل بيانات

(فرصة عمل)
|داتا انتري شباب وبنات تامين صحي وتامين اجتماعي شرط اجادة استخدام الانترنت السن من – – – – 18 : 50 سنة – الراتب 4000 ج أساسي توفير تدريب لمن لا يملك الخبرة مؤهل اعدادي شفت – – – 6 ساعات اسلام ابراهيم 01062972973 التواصل واتساب فقط والرد خلال 12 ساعه
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|eslam elmligy
|التليفون:
|01017493086
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- القاهره
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|5/1/2021
|رقم الإعلان:
|2078871
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
40,000 جنيه
40,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
(فرصة عمل)- في القاهرة مصر
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه