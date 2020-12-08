(فرصة عمل)
|مدخل بيانات – ال يشترط خبرة – السن من 18 : 45 سنة – ال يقل المؤهل عن اعدادي – شفت العمل 6 ساعات – توفير نظام وظيفي متكامل تعاقد بتأمينات – راتب 4000ج شهري
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|امنيه
|التليفون:
|01150703530
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- القاهرة الجديدة - التجمع، القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/12/2020
|رقم الإعلان:
|2075451
4,000 جنيه
4,000 جنيه
3,500 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
اتصل
اتصل
اتصل
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه